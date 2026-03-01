Warum passives Investieren nicht die besten Ergebnisse bringt

Vermögensverwalter-Kolumne

In der aktuellen Finanzlandschaft hat sich ein riskanter Konsens etabliert: Wer nicht mehr auf das klassische Sparbuch setzt, sondern monatlich in breit gestreute Indexfonds (ETFs) investiert, habe die notwendige Vorsorge getroffen.

Doch wer ambitionierte Ziele wie den Erwerb von hochwertigem Wohneigentum, exklusive Lebensentwürfe oder eine belastbare, inflationsgeschützte Altersvorsorge verfolgt, muss feststellen, dass die reine Replikation von Marktindizes strukturelle Gefahren birgt.

Lange Zeit galt das Investieren in ETFs als die Ideallösung. Die Argumente waren bestechend: niedrige Kosten, hohe Transparenz und eine breite Risikostreuung. Im Jahr 2026 zeigt sich jedoch ein differenzierteres Bild. Die Gefahr des passiven Ansatzes liegt heute paradoxerweise in seiner eigenen Popularität und der damit einhergehenden Marktveränderung.

1. Die Konzentrationsfalle

Ein Blick auf die Performance-Statistiken der letzten Krisenzyklen offenbart eine besorgniserregende Entwicklung: Die Korrelation innerhalb der großen Indizes hat massiv zugenommen. Wenn wenige Technologie-Giganten bis zu 30 Prozent oder mehr der Marktkapitalisierung in Standard-Indizes ausmachen, schwindet der Diversifikationseffekt. Ein Anleger erwirbt in Wahrheit oft ein massives Klumpenrisiko. In Korrekturphasen führt dies zu einer Volatilität, die Portfolios ohne aktives Risikomanagement überproportional belastet.

2. Das Fehlen von Abwehrmechanismen

Während aktive Management-Strategien in der Lage sind, Cash-Quoten zu erhöhen oder durch selektive Absicherung (Hedging) das Kapital in Abwärtsphasen zu schützen, ist der ETF ein rein prozyklisches Instrument. Er kauft, was teuer ist, und hält Positionen auch dann, wenn fundamentale Daten bereits Warnsignale senden. Für Anleger, die auf ein klares Ziel hinarbeiten, kann ein unglücklicher Marktzyklus kurz vor der geplanten Realisierung das Vorhaben um Jahre zurückwerfen.

Hemmnisse eines systematischen Vermögensaufbaus

Was verhindert trotz des einfachen Marktzugangs den echten, nachhaltigen Vermögenszuwachs? Neben der Marktdynamik ist es vor allem die Komplexität der Produktauswahl. Die schiere Masse an verfügbaren Finanzinstrumenten führt oft zu einer "Analysis Paralysis" - einer Entscheidungslähmung, die Kapital auf niedrigverzinsten Konten versauern lässt.

Hinzu kommt ein strukturelles Misstrauen gegenüber klassischen Bankmodellen. Die Gebührenstrukturen von Verbundpartnern und die oft mangelnde Unabhängigkeit führen dazu, dass renditestarke, exklusive Anlagemöglichkeiten dem Durchschnittsanleger verborgen bleiben. Das Ergebnis ist eine Verwaltung des Status quo statt einer echten Wertschöpfung.

Erfolgsfaktoren: Professionalisierung und Exklusivität

Ein systematischer Aufbau von Vermögen erfordert heute eine Abkehr von der Standardisierung. Die entscheidenden Faktoren sind:

• Aktive Selektion: Markteffizienzen lassen sich nur durch gezielte Auswahl und spezialisierte Ansätze nutzen. Dies erfordert eine Analysetiefe, die im privaten Alltag kaum leistbar ist.

• Risikoadjustierte Steuerung: Der Fokus muss von der reinen Bruttorendite hin zur Volatilitätskontrolle verschoben werden. Nur ein stabiles Portfolio ermöglicht den langfristigen Zinseszinseffekt ohne kapitale Rückschläge.

• Zugang zu institutionellen Standards: Exklusivität bedeutet hier Qualitätssicherung. Der Zugriff auf Strategien jenseits des Retail-Marktes ist oft der entscheidende Hebel, um eine Outperformance gegenüber der breiten Masse zu erzielen.

Fazit

Wer den Anspruch hat, signifikantes Vermögen aufzubauen, muss die Bequemlichkeit des rein passiven Investierens kritisch hinterfragen. Die globale Wirtschaft ist komplexer als ein simpler Index-Chart. Systematischer Erfolg ist kein Produkt des Zufalls, sondern das Ergebnis einer professionellen Architektur, die Marktkenntnis über bloßes Abwarten stellt.

von Heiko Löschen, Geschäftsführer der GSP asset management in Münster.

