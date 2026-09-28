Wer bringt der nächsten Generation das Investieren bei?

Vermögensverwalter-Kolumne

28.09.26 12:58 Uhr

Wir sprechen viel darüber, dass junge Menschen früher mit dem Vermögensaufbau beginnen sollten.

Sie sollen sich mit Aktien, ETFs und Altersvorsorge beschäftigen, Inflation verstehen und langfristig denken. Doch eine Frage wird dabei erstaunlich selten gestellt: Wer bringt es ihnen bei?

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Investieren ist kein angeborenes Wissen. Niemand kommt mit einem Verständnis für Zinseszins, Risiko oder Kapitalmärkte auf die Welt. Trotzdem erwarten wir, dass junge Erwachsene später selbstständig finanzielle Entscheidungen treffen – Verträge beurteilen, Sparziele definieren, Risiken einschätzen und seriöse Informationen von schnellen Versprechen unterscheiden. Das ist anspruchsvoll. Aber es ist erlernbar.

Finanzbildung ist Lebensbildung

Finanzbildung gilt oft als Spezialthema – als Aufgabe für Wirtschaftskurse, Banken oder BWL-Studiengänge. Tatsächlich gehört sie zu den Grundlagen eines selbstbestimmten Lebens. Wer die Wirkung von Inflation nicht einschätzen kann, versteht seine Kaufkraft nur unvollständig. Wer Sparen und Investieren nicht unterscheidet, kann schwer beurteilen, welches Instrument zu welchem Ziel passt.

Dabei geht es nicht darum, aus jedem Jugendlichen einen Börsenprofi zu machen. Schulen müssen keine Analysten ausbilden. Sie sollten aber grundlegende Fragen beantworten können: Wie entsteht Rendite? Was bedeutet langfristiger Vermögensaufbau? Warum sind hohe Ertragsversprechen selten ohne Gegenleistung? Diese Fragen sind weder kompliziert noch rein finanzieller Natur. Sie betreffen Freiheit, Verantwortung und die Fähigkeit, die eigene Zukunft mitzugestalten.

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Lernen ohne Lehrbuch

Digitale Technologien eröffnen dafür neue Möglichkeiten. Lernplattformen, Simulationen und Anwendungen mit künstlicher Intelligenz können abstrakte Zusammenhänge anschaulich machen. Ein junger Mensch kann simulieren, wie sich monatlich 50 Euro über mehrere Jahrzehnte entwickeln, oder erleben, wie sich ein Börsenrückgang auf ein langfristiges Investment auswirkt – ohne eigenes Geld zu verlieren. Solche Erfahrungen prägen sich häufig stärker ein als eine abstrakte Definition des Zinseszinses.

Auch künstliche Intelligenz erleichtert den Zugang zu Finanzwissen. Sie erklärt Begriffe, berechnet Szenarien und strukturiert Informationen. Das ist ein erheblicher Fortschritt. Doch Wissen ist noch keine Orientierung.

Was Technologie nicht entscheidet

Eine Anwendung erklärt, was ein ETF ist, vergleicht historische Renditen und berechnet mögliche Vermögensentwicklungen. Die entscheidende Frage lautet dabei selten: Was ist möglich? Sie lautet: Was passt zu mir? Wie lang ist der Anlagehorizont? Wie groß darf ein zwischenzeitlicher Verlust sein, ohne dass eine Entscheidung unter Druck korrigiert wird? Welche finanziellen Verpflichtungen und persönlichen Ziele müssen berücksichtigt werden?

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Auf solche Fragen gibt es keine allgemeingültige technische Antwort. Sie verlangen Einordnung und ein Verständnis für die Situation des Einzelnen – gerade weil Menschen nicht ausschließlich rational handeln. Euphorie, Angst und Ungeduld beeinflussen Entscheidungen oft stärker als zuvor gefasste Pläne.

In ruhigen Marktphasen erscheint vieles einfach. Die eigentliche Herausforderung beginnt, wenn Kurse fallen, Nachrichten widersprüchlich werden und das eigene Depot plötzlich anders aussieht als erwartet.

Der Berater als Sparringspartner

Die Digitalisierung wird die Finanzberatung verändern. Sie macht Informationen leichter zugänglich und manche Abläufe einfacher. Das heißt jedoch nicht, dass Fachleute überflüssig werden – ihre Rolle verschiebt sich. Der Berater der Zukunft muss nicht mit einer Anwendung um Informationen konkurrieren. Er muss helfen, Informationen zu bewerten, Zusammenhänge herzustellen und Entscheidungen auf ein persönliches Ziel auszurichten. Er ist weniger Lexikon als Sparringspartner.

Das wird in der Beratungspraxis deutlich: Die Mandanten, die am besten informiert kommen, stellen nicht die einfacheren Fragen – sie stellen die richtigeren. Sie fragen nicht mehr: „Ist das eine gute Anlage?“, sondern: „Passt das zu meinem Ziel und meiner Risikotragfähigkeit?“

Genau an diesem Punkt beginnt gute Beratung. Ein gut informierter Anleger ist kein schwierigerer Kunde. Er ist ein mündigerer Gesprächspartner. Vielleicht sollte Finanzbildung deshalb nicht erst beginnen, wenn das erste eigene Einkommen erzielt wird. Sie könnte dort anfangen, wo junge Menschen erstmals mit Geld umgehen: beim Taschengeld, beim ersten Konto oder bei der Frage, was ein Kauf heute und morgen bedeutet.

Die wichtigste Lektion lautet dann nicht, möglichst schnell die vermeintlich beste Anlage zu finden. Sie lautet, den eigenen Zweck zu verstehen: Warum investiere ich? Welches Risiko kann ich tragen? Welches Ziel möchte ich erreichen? Denn die wichtigste Investition beginnt nicht auf dem Depot. Sie beginnt im Kopf.

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Von Heiko Löschen, Geschäftsführer der GSP asset management in Münster.

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