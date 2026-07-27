Zinswende reloaded: Warum Anleihen 2026 wieder ins Depot gehören

Vermögensverwalter-Kolumne

27.07.26 09:02 Uhr

Wann haben Sie zuletzt ernsthaft über Anleihen nachgedacht? Vermutlich ist es eine Weile her.

Lange galten festverzinsliche Wertpapiere als Schlaftablette der Geldanlage. Das hat sich gründlich geändert, und die jüngsten EZB-Entscheidungen zeigen: Das neue Zinsniveau ist gekommen, um zu bleiben.

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Fast ein Jahrzehnt lang galt an den Märkten das ungeschriebene Gesetz "TINA" - There Is No Alternative. Wer Rendite wollte, musste ins Aktienrisiko gehen. Das hat viele private Depots einseitig gemacht.

Diese Zeiten sind vorbei - und zwar dauerhaft. Nach der Zinswende 2022/23 und einer Lockerungsphase 2024/25 hat die EZB am 11. Juni 2026 überraschend gegengesteuert: Wegen des Energiepreisschocks im Zuge des Nahost-Konflikts wurde der Leitzins erstmals seit September 2023 wieder angehoben, auf 2,25 Prozent. Am 23. Juli bestätigte die EZB diesen Kurs und beließ den Zins unverändert. Zehnjährige Bundesanleihen rentieren derzeit bei rund 3,2 Prozent - der höchste Stand seit rund 15 Jahren. Das Signal ist eindeutig: Wer heute in Anleihen erstklassiger Bonität investiert und bis zur Endfälligkeit hält, erhält wieder echte, verlässliche Renditen - ohne das volle Schwankungsrisiko des Aktienmarktes.

Warum der "Langweiler" jetzt das Depot schützt

Eine klug ausgewählte Anleihe ist heute das solide Fundament einer krisenfesten Depot-Architektur. In einem Umfeld aus geopolitischen Spannungen und ambitionierten Bewertungen im Tech-Sektor tut etwas Ruhe im Depot gut. Es geht nicht darum, Aktien den Rücken zu kehren, sondern um Balance: Zinspapiere liefern wieder planbare Erträge für eine verlässliche Vermögensplanung.

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Was jetzt zu tun ist

Einfaches "Buy and Hold" aus den Tech-Boom-Jahren greift zu kurz. Gefragt ist vorausschauendes Management:

? Laufzeiten nutzen: Kurze Laufzeiten bieten Flexibilität, sollte die EZB weiter an der Zinsschraube drehen. Längere Laufzeiten sichern das Renditeniveau, bergen aber Kursrisiken bei erneuten Zinsschritten. Eine Staffelung über verschiedene Laufzeiten - eine Leiterstrategie - kombiniert beide Vorteile.

? Qualität sichern: Der Zins ist zurück - aber auch das Risiko. Setzen Sie auf erstklassige Bonität statt unnötiger Wagnisse für etwas mehr Rendite.

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? Marktphasen beobachten: Die EZB entscheidet weiter datenabhängig von Sitzung zu Sitzung - ein Grund mehr, die eigene Anleihenstrategie regelmäßig zu überprüfen.

Mein Fazit: Der Zins ist zurück - und dürfte es vorerst bleiben. Welche Laufzeit, Bonität und Mischung aus Anleihen und Aktien zu Ihrem Depot passt, hängt von Ihren individuellen Zielen ab. Diese Chance verdient zumindest einen zweiten Blick auf die eigene Depotstruktur.

Butter bei die Fische: Wer diese Chance jetzt ignoriert, lässt bares Geld auf dem Tisch liegen.

Von Heiko Löschen, Geschäftsführer der GSP asset management in Münster.

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