Vermögensverwalter Liontrust will Wettbewerrber GAM Holding kaufen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der britische Vermögensverwalter Liontrust will ein Übernahmeangebot für den schweizerischen Wettbewerrber GAM Holding AG vorlegen. GAM verwaltet 23,3 Milliarden Schweizer Franken, zusammen kommen beide Unternehmen auf 53 Milliarden Pfund Sterling, wie Liontrust mitteilte. Bezahlen will Liontrust mit 9,4 Millionen eigenen und neuen Aktien, die an der Börse aktuell einen Wert von 81 Millionen Pfund Sterling haben, umgerechnet 92 Millionen Euro.

GAM-Aktionäre werden bei einem erfolgreichen Abschluss der Transaktion einen Anteil von etwa 12,6 Prozent an der kombinierten Gruppe halten. Liontrust erhofft sich mit dem Zukauf eine Erweiterung der Produktpalette und eine regionale Ausweitung des Vertiebs.

May 04, 2023 03:19 ET (07:19 GMT)