E*TRADE-Aktie hebt ab: Morgan Stanley übernimmt Broker E*TRADE für 13 Milliarden Dollar

Durch den Zukauf baue Morgan Stanley sein Vermögensverwaltungsgeschäft deutlich aus, begründete die Bank am Donnerstag den Zukauf. Zusammen verwalten die Unternehmen 3,1 Billionen Dollar an Kundengeldern und zählen 8,2 Millionen Privatkunden. Der Kaufpreis werde vollständig in Aktien gezahlt. Die E*TRADE -Anteilseigner sollen für jede ihrer Aktien 1,0432 Morgan-Stanley-Papiere erhalten.

Während Morgan Stanley-Aktien im Handel an der NYSE 4,13 Prozent im Minus notieren bei 53,99 US-Dollar, ziehen Papiere von E*TRADE an der Nasdaq um 24,06 Prozent an auf 55,75 US-Dollar.

Bangalore/Frankfurt (Reuters)

