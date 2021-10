Credit Suisse will Ergebnis der Greensill-Prüfung offenbar später vorlegen - Aktie leichter

Werbung

Heute im Fokus

DAX mit Verlusten -- Evergrande-Krise reißt weitere Immobilienkonzerne mit sich -- Bayer will bei ESP-Verkauf Milliarden einnehmen -- Continental, LEG, ADLER Group, Tesla, RWE im Fokus

Credit Suisse will Ergebnis der Greensill-Prüfung offenbar später vorlegen. Autowerte zeigen weiter Stärke. ABOUT YOU-Aktie im Sinkflug: Unternehmenschef und Analysten trotzen dem Kurstrend. Finanzmärkte erwarten Straffungskurs der englischen Notenbank. Merck & Co beantragt Notfall-Zulassung für Corona-Medikament. Uniper baut Kapazität am niederländischen LNG-Terminal Gate aus.