Verpackungsfirma Aluxflexpack will an die Schweizer Börse

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse erhält Zuwachs.

Der Verpackungshersteller Aluflexpack will noch im zweiten Quartal an die SIX gehen, wie die kroatisch-schweizerische Firma am Montag mitteilte. Aluxflexpack wolle dabei mit neuen Aktien brutto rund 140 Millionen Euro einsammeln. Das Geld soll in Erweiterung der Produktionskapazitäten, die Automatisierung und in zielgerichtete Zukäufe fließen. Im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption stellt zudem der Mehrheitsaktionär Montana Tech Components weitere Aktien in Höhe von bis zu 15 Prozent des Angebotsvolumens zur Verfügung. Montana bleibe nach dem Börsengang der Mehrheitseigentümer.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte bereits Ende Mai über die Börsenpläne berichtet. Bislang hatten im laufenden Jahr Medacta, Stadler Rail und Alcon den Sprung aufs Börsenparkett in Zürich geschafft.