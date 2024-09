Verregneter Juni: H&M verfehlt Renditziel - Aktie fällt deutlich

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Hennes & Mauritz (H&M) (HennesMauritz AB (HM, H&M)) wird wegen des verregneten Junis in Europa und der anhaltenden Kaufzurückhaltung vieler Konsumenten das angestrebte Renditeziel in diesem Jahr nicht erreichen. Seit Ende Juni haben zwar die Verkäufe angezogen, wie Unternehmenschef Daniel Erver am Donnerstag in Stockholm bei der Vorlage der Quartalszahlen laut Mitteilung sagte. Das werde aber nicht reichen, das Ziel einer Marge von zehn Prozent auf Basis des operativen Gewinns zu erreichen. Im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs 2023/24 sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresabschnitt um drei Prozent auf 59 Milliarden Kronen (5,2 Mrd Euro) gefallen. Der operative Gewinn des Inditex-Konkurrenten (Inditex) fiel um etwas mehr als ein Viertel auf 3,5 Milliarden Kronen und damit stärker als von Experten erwartet. Die Aktie des Unternehmens gab am Donnerstag in der Spitze um bis zu neun Prozent nach./zb/stk