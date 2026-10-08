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Versailles Financial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Versailles Financial hat am 06.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Versailles Financial 0,380 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Versailles Financial mit einem Umsatz von insgesamt 0,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,41 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,52 USD. Im Vorjahr waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,57 Prozent auf 3,08 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,89 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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