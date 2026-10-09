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Versailles Financial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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Aktien
Versailles Financial Corp
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Versailles Financial hat am 06.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 USD. Im Vorjahresviertel hatte Versailles Financial 0,380 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,41 Prozent auf 0,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Versailles Financial hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,68 USD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 6,57 Prozent auf 3,08 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,89 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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