VERSAMET Royalties: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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VERSAMET Royalties hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 29,6 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 164,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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