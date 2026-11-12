VERSAMET Royalties: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

12.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 29,6 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 164,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

VERSAMET Royalties hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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