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UPS macht Fortschritte beim Umbau - Gewinneinbruch belastet Aktie trotz höherer Prognose

UPS macht Fortschritte beim Umbau - Gewinneinbruch belastet Aktie trotz höherer Prognose

Der Paketdienstleister UPS hat seine Prognosen für das laufende Jahr erhöht.

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United Parcel Service Inc. (UPS)
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Dabei dürfte der US-Konzern, der derzeit Versandvolumen von margenschwachen E-Commerce-Sendungen hin zu profitableren Paketen verlagert, von einer starken Preisgestaltung profitiert haben. Der Umsatz werde in diesem Jahr voraussichtlich rund 91,2 Milliarden US-Dollar (rund 80 Mrd Euro) betragen, teilte United Parcel Service am Dienstag bei der Vorlage der Quartalszahlen mit. Zuvor hatte der DHL-Konkurrent 89,7 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Analysten hatten weniger auf dem Zettel.

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UPS bemüht sich seit etwa eineinhalb Jahren darum, margenschwache Lieferungen für den Onlinehändler Amazon zu reduzieren. Amazon war lange Zeit der größte Kunde von UPS gewesen, hatte jedoch kaum nennenswert zum Gewinn beigetragen. Zudem setzte Amazon schön länger verstärkt auf eigene Auslieferungen.

UPS profitiert nun von einem schlankeren Zustellnetz, eine starke Preisgestaltung und einem profitableren Geschäftsmix, selbst bei weiterhin verhaltener Nachfrage.

Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um sechs Prozent auf 14,9 Milliarden Dollar, wie es weiter hieß. Die Kosten für den Umbau drückten jedoch auf den Gewinn. So verdiente UPS unter dem Strich mit gut 600 Millionen Dollar rund die Hälfte weniger als vor einem Jahr. Das bereinigte Ergebnis von 1,76 US-Dollar je Aktie lag über der durchschnittlichen Wall-Street-Schätzung. Auch für den bereinigten Gewinn je Aktie zeigte sich UPS optimistischer.

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"Unsere Ergebnisse für das zweite Quartal markierten eine erwartete und deutliche Wende in unserer Geschäftsentwicklung", sagte Konzernchefin Carol Tomé in der Mitteilung.

Die UPS-Aktie verliert in New York zeitweise 5,44 Prozent auf 106,80 US-Dollar. Seit Jahresbeginn bis zum Börsenschluss am Montag war der Kurs um 14 Prozent gestiegen und hatte damit den Zuwachs des S&P-500-Index übertroffen.

/nas/mne/mis

ATLANTA (dpa-AFX)

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com, Bocman1973 / Shutterstock.com

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15:56 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
30.06.26 United Parcel Service Buy UBS AG
05.05.26 United Parcel Service Buy UBS AG
29.04.26 United Parcel Service Buy UBS AG