Versant Media Group A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Werte in diesem Artikel
Versant Media Group A hat am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 1,69 Milliarden USD, gegenüber 1,71 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,17 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Versant Media Group A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Versant Media Group A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Versant Media Group A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent