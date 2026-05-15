Versant Media Group A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Versant Media Group A hat am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 1,69 Milliarden USD, gegenüber 1,71 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,17 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.net