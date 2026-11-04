Versant Media Group A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

04.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,59 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 4,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,66 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,550 USD je Aktie vermeldet.

Versant Media Group A hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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