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Verschärfter Sparkurs

Schaeffler-Aktie im Fokus: Konzern will noch mehr sparen und baut weitere Jobs ab

Schaeffler-Aktie im Fokus: Konzern will noch mehr sparen und baut weitere Jobs ab

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler verschärft mit einem weiteren Kostensenkungsprogramm und Tausenden Stellenstreichungen seinen Sparkurs erheblich.

Das Unternehmen will in Europa weitere 3.460 Stellen abbauen, davon 2.660 in Deutschland, wie es am Dienstag in Herzogenaurach mitteilte. Zudem ist die Schließung von vier deutschen Standorten geplant. Das jährliche Ergebnis soll sich durch die Maßnahmen ab 2030 um 300 Millionen Euro verbessern. Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld veranschlagt für das Sparprogramm Einmalkosten von rund 480 Millionen Euro. Der MDAX-Konzern begründete die weiteren Einschnitte mit der "Automobilkrise in Europa", die weitere Gegenmaßnahmen und strukturelle Anpassungen erfordere.

/men/stk

HERZOGENAURACH (dpa-AFX)

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

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Datum Rating Analyst
14.10.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
13.10.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.

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