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Mutares-Aktie höher: Ausstieg bei Magirus geplant - möglicher Börsengang

28.05.26 09:26 Uhr
Mutares-Aktie steigt: Magirus-Ausstieg - steht ein IPO bevor? | finanzen.net

Die Beteiligungsgesellschaft Mutares bereitet sich auf den Ausstieg beim Feuerwehr-Spezialisten Magirus vor.

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Geprüft würden diverse strategische Optionen, darunter ein Verkauf und eine Transaktion über die Kapitalmärkte einschließlich eines Börsengangs, teilte Mutares am Donnerstag mit. Eine konkrete Entscheidung ist jedoch noch nicht gefallen. Zudem stehe jedwede mögliche Transaktion weiterhin unter dem Vorbehalt der Marktbedingungen sowie weiterer strategischer Prüfungen, hieß es.

Magirus mit Sitz in Ulm und mehr als 1.650 Mitarbeitenden ist auf Fahrzeuge und Ausrüstung für Feuerwehren spezialisiert. Mutares hatte das Unternehmen Anfang 2025 von der Iveco Group übernommen und umstrukturiert. Die eingeleiteten Maßnahmen trügen inzwischen zunehmend Früchte und zeigten sich in den verbesserten Kennzahlen von Magirus, begründete Mutares die Pläne für den Ausstieg.

Bereits 2025 habe das Unternehmen seinen operativen Verlust deutlich reduziert. Inzwischen sei Magirus klar auf Kurs, die Gewinnschwelle zu erreichen, auch dank einer starken Nachfrage. So habe Magirus im ersten Quartal 2026 einen Auftragseingang auf Rekordniveau erzielt. Im Oktober des vergangenen Jahres hatten die Ulmer ihr Angebot zudem um Verteidigungsfahrzeuge und Systemlösungen erweitert.

Im XETRA-Handel notiert die Mutares-Aktie zeitweise 0,72 Prozent fester bei 28,00 Euro.

/tav/stw

MÜNCHEN/ULM (dpa-AFX)

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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