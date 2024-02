Verschmähte Zigaretten - Tabakkonzern BAT mit Milliardenverlust

London (Reuters) - Der sinkende Zigaretten-Konsum in den USA macht dem Tabakkonzern British American Tobacco (BAT) zu schaffen.

Weil immer weniger Amerikaner zu herkömmlichen Zigaretten greifen, musste BAT den Wert seines traditionellen Geschäfts in den USA um gut 27 Milliarden Pfund abschreiben, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Das drückte den Hersteller von Dunhill und Lucky Strike im vergangenen Jahr tief in die roten Zahlen: Vor Steuern lag das Minus bei 17 Milliarden Pfund nach einem Gewinn von 9,3 Milliarden im Vorjahr.

Konzernchef Tadeu Marroco erklärte, in den USA weiter in den Ausbau seiner Geschäfte mit Zigaretten-Alternativen zu investieren. Die Ausgaben dafür würden die Bilanz 2024 genauso belasten wie die unsichere wirtschaftliche Lage in den USA. "Danach werden wir schrittweise darauf aufbauen, um bis 2026 ein organisches Umsatzwachstum von drei bis fünf Prozent zu erzielen und einen bereinigten organischen Gewinnzuwachs im mittleren einstelligen Bereich", kündigte Marroco an.

Bereinigt um die Sondereffekte kletterte der Gewinn je Aktie im vergangenen Jahr um 5,2 Prozent auf 3,86 Pfund und übertraf damit die Erwartungen der Analysten, die im Schnitt mit 3,76 Pfund je Aktie gerechnet hatten. Der Umsatz legte um 3,1 Prozent auf 27,3 Milliarden Pfund zu. Für das laufende Jahr stellte der Vorstand ein organisches Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich in Aussicht.

Außerdem signalisierte der Tabakkonzern, dass er einen Teil seiner Beteiligung an dem indischen Mischkonzern ITC verkaufen könnte, was die Hoffnung der Anleger auf ein mögliches Aktienrückkaufprogramm nährte. Die BAT-Aktien schossen daraufhin an der Londoner Börse um mehr als sieben Prozent nach oben.

(Bericht von Emma Rumney, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)