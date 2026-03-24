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Verschnaufpause an der Tankstelle: Spritpreise sinken

25.03.26 11:18 Uhr
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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Spritpreise gönnen den Autofahrern eine kleine Verschnaufpause. Am Dienstag gab der bundesweite Tagesdurchschnittspreis sowohl für Diesel als auch für Superbenzin nach, wie Daten des ADAC zeigen. Bei Diesel war es der erste Rückgang nach elf Anstiegen in Folge, der Preis drehte damit nur knapp unter dem Allzeithoch aus dem März 2022 ab.

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Stattdessen ging es bei Diesel um 2,2 Cent pro Liter auf 2,288 Euro nach unten, der Abstand zum Allzeithoch beträgt damit wieder 3,3 Cent. Im Vergleich zum Wert vor Kriegsbeginn sind es aber gut 54 Cent mehr. Super E10 kostete am Dienstag im Schnitt 2,074 Euro. Das war 1 Cent weniger als am Montag. Im Vergleich zum Vorkriegswert ist der Kraftstoff fast 30 Cent teurer, aber noch deutlich unter seinen Rekordständen aus dem März 2022.

Wie die Preisentwicklung an den Zapfsäulen weitergeht, ist angesichts der volatilen Lage schwer vorherzusagen. Die ersten Preise am Mittwochmorgen deuteten eher auf eine leichte Entspannung hin. Zudem sank auch der Ölpreis am Vortag. Er ist in normalen Zeiten der wichtigste Treiber für die Entwicklung der Spritpreise./ruc/DP/stw

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DatumRatingAnalyst
19.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
19.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
17.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
19.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
17.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
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09.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
06.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
05.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
05.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
02.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.08.2020Shell (Royal Dutch Shell) (A) UnderweightBarclays Capital
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell (Royal Dutch Shell) (A) SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
30.01.2015Royal Dutch Shell Grou b SellS&P Capital IQ

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