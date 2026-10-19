DAX 25.623 +0,9%ESt50 6.204 +0,6%MSCI World 4.908 -0,5%Top 10 Crypto 10,68 -2,9%Nas 26.140 -2,1%Bitcoin 73.408 +0,5%Euro 1,1231 -0,1%Öl 107,9 -1,8%Gold 4.180 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Verschuldung der Hochbahn ist gestiegen

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Verschuldung der Hamburger Hochbahn ist gestiegen. Nach Aussage von Finanzvorständin Merle Schmidt-Brunn hat das städtische Verkehrsunternehmen inzwischen mehr als zwei Milliarden Euro Fremdkapital aufgenommen. Ende 2024 lag die Verschuldung einer Antwort des Senats zufolge bei mehr als 1,7 Milliarden Euro.

Werbung

"Wir investieren in die Zukunft. Das ist von der Stadt so entschieden worden und von uns auch so gewollt", sagte Schmidt-Brunn im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Die Hochbahn investiert unter anderem in den Ausbau der Elektrobusflotte und erweitert das U-Bahn-Netz.

Die Hochbahn sei für Investoren sehr attraktiv, sagte sie. Am Kapitalmarkt gelte die Hochbahn als besonders nachhaltig, weil das Unternehmen die Verkehrswende vorantreibe und Projekte funktionierten.

Die Finanzvorständin befürwortet zwar die Investitionen, spricht sich aber auch für einen Schuldenabbau aus. "Wir wollen nicht, dass die Verschuldung dauerhaft zunimmt." Die Hochbahn stehe bereits im Austausch mit der Stadt, weil auf das Thema geschaut werden müsse. "Die Schulden müssen Stück für Stück von der Stadt aus dem Haushalt ausgeglichen werden. Das passiert auch."

Werbung

Hohe Dieselpreise sind eine Belastung

Schmidt-Brunn sagte, das Unternehmen verzeichne seit Jahren mehr oder weniger stagnierende Einnahmen. Das liege an der Sozialpolitik, die über die Fahrkartenpreise betrieben werde. Die Preise für das Deutschlandticket und der HVV-Tarif seien über Jahre moderat angehoben worden. Die Kosten der Hochbahn hätten sich aber stärker als die Inflationsrate entwickelt.

Derzeit machten sich besonders die hohen Dieselpreise bemerkbar, sagte sie. Die Hochbahn erwarte Mehrkosten von mehreren Millionen Euro im Vergleich zur ursprünglichen Planung. Kostenmindernd wirkt laut Hochbahn, dass inzwischen nahezu 40 Prozent der Hochbahn-Busse elektrisch fahren./DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.