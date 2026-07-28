BASF-Aktie legt zu: Milliarden-Offensive - Chemieriese startet neues Rückkaufprogramm

Verschuldung reduziert

29.07.26 09:48 Uhr

BASF setzt seinen Konzernumbau mit einem neuen Aktienrückkaufprogramm und einem beschleunigten Schuldenabbau fort.

Der Chemiekonzern BASF hat am Mittwoch ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Es ist Teil der bereits im September 2024 vorgestellten Programme mit einem Gesamtvolumen von 4 Milliarden Euro. Mit ihnen flankiert das Unternehmen die bis 2028 reduzierten Dividenden.

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Bis Juni hat BASF bereits eigene Aktien im Wert von rund 1,5 Milliarden Euro zurückgekauft. Das neue Programm soll im August starten und bis Ende April nächsten Jahres laufen.

Zudem kündigte BASF einen deutlichen Abbau der Nettoverschuldung an. Dafür will der Konzern die Fälligkeiten ausstehender Anleihen nutzen. Im laufenden dritten Quartal sollen Anleihen und Darlehen im Volumen von 1,6 Milliarden Euro zurückgezahlt werden.

BASF beschleunigt Stellenabbau in Ludwigshafen

BASF treibt die Verbesserung seiner Wettbewerbsfähigkeit am größten Verbundstandort Ludwigshafen weiter voran. Im Mai sank die Zahl der Vollzeitstellen dort erstmals seit 1954 auf unter 30.000. "Wir haben das Tempo noch einmal erhöht, um unsere Organisation schlanker und effizienter aufzustellen", sagte Vorstandschef Markus Kamieth.

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Im ersten Halbjahr wurden mehr Stellen abgebaut als in den beiden Vorjahren zusammen. Weltweit verringerte sich die Mitarbeiterzahl seit Januar 2024 um rund 7.000. Verkäufe von Unternehmensteilen sowie der Personalaufbau am neuen Verbundstandort im chinesischen Zhanjiang sind dabei allerdings nicht berücksichtigt.

Auch bei der Anlagenrestrukturierung sieht sich BASF in Ludwigshafen auf Kurs. Der Anteil hoch wettbewerbsfähiger Produktionseinheiten am Standort stieg nach Unternehmensangaben von 78 auf 88 Prozent.

Prognose angehoben - Quartal über Erwartungen

BASF hatte bereits zur Monatsmitte vorläufige Kennzahlen für das zweite Quartal veröffentlicht und dabei trotz eines erwarteten höheren Ölpreisniveaus sowie einer voraussichtlich schwächeren globalen Chemieproduktion die Ergebniserwartungen für 2026 angehoben. Das Unternehmen profitierte zuletzt von einer höheren Anlagenauslastung infolge von Lieferunterbrechungen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt.

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Gleichzeitig verwies BASF auf die Unsicherheit für die Weltwirtschaft. Der weitere Konjunkturverlauf hänge wesentlich vom Ausgang der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran ab. Eine anhaltende Schließung der Straße von Hormus würde die Weltwirtschaft deutlich belasten, während eine schnelle und verlässliche Einigung für Rückenwind sorgen könnte.

Im zweiten Quartal übertraf BASF insgesamt die Markterwartungen. Das operative Ergebnis in den Segmenten Chemie und Surface Technologies blieb jedoch jeweils hinter den Konsensschätzungen zurück.

BASF reduziert Beteiligung an Harbour Energy auf unter 25 Prozent

BASF hat seine Finanzbeteiligung am britischen Öl- und Gaskonzern Harbour Energy seit März von mehr als 41 auf unter 25 Prozent reduziert. BASF-Vorstandschef Markus Kamieth sagte bei einer Analystenkonferenz zu den Halbjahreszahlen, bei zwei größeren Transaktionen sowie einer Reihe kleinerer Aktienverkäufe am Markt seien mehr als 800 Millionen Euro erlöst worden.

Die Restbeteiligung habe noch einen Wert von rund 1 Milliarde Euro, sagte Kamieth und bestätigte das Ziel, auch diese Aktien "unter Berücksichtigung der Wertentwicklung" verkaufen zu wollen.

BASF hatte die Beteiligung an Harbour Energy 2024 erworben. Damals übernahm das britische Unternehmen in einem 11-Milliarden-Dollar-Deal die Upstream-Aktivitäten des Öl- und Gasproduzenten Wintershall Dea, die BASF ursprünglich bei einem IPO an der Börse platzieren wollte, was jedoch an den seinerzeit herrschenden Marktbedingungen scheiterte.

Für die BASF-Aktie geht es auf XETRA zeitweise 2,30 Prozent auf 50,09 Euro aufwärts.

DOW JONES