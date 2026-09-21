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Verschuldungsquote

Deutsche Bank: Erfolgreiche AT1-Emission stützt Aktie

Deutsche Bank: Erfolgreiche AT1-Emission stützt Aktie

Die Deutsche Bank will ein zusätzliche Eigenkapitalinstrument (AT1 - Addional Tier 1) begeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
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Wie das Institut mitteilte, soll es sich um eine Anleiheemission mit einem ersten Kündigungstermin am 30. Oktober 2033 mit Benchmark-Volumen handeln. Sie soll die Verschuldungsquote (Leverage Ratio) sowie ihre Solvabilitätskennziffern für das Kernkapital (Tier 1) und das Gesamtkapital (Total Capital) unterstützen.

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Die Wertpapiere werden auf Grundlage der von der Hauptversammlung im Jahr 2025 erteilten Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre begeben. Die Stückelung der Wertpapiere wird 200.000 Euro betragen. Die Deutsche Bank AG fungiert bei der Platzierung als alleiniger Bookrunner.

Die Deutsche Bank-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,15 Prozent auf 33,43 Euro.

DJG/hab/cbr

DOW JONES

Bildquellen: TK Kurikawa / Shutterstock.com, Martynova Anna / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08.09.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research
02.09.26 Deutsche Bank Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research

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