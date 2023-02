Versicherer Axa hebt Dividende trotz Gewinnrückgang an - Umsatz legt zu

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Versicherungskonzern AXA hat im vergangenen Jahr von höheren Prämieneinnahmen insbesondere im Schaden- und Unfallgeschäft profitiert. In der Lebens- und Rentenversicherung gingen die Einnahmen 2022 zwar etwas zurück, ebenso wie in der Rückversicherungssparte Axa XL, weil diese ihr Engagement bei Naturkatastrophendeckungen stark zurückfuhr. Der Konzernumsatz stieg 2022 aber dennoch um zwei Prozent auf 102,3 Milliarden Euro, wie der Allianz-Konkurrent (Allianz) am Donnerstag in Paris mitteilte. Der Überschuss fiel indes um acht Prozent auf 6,7 Milliarden Euro, vor allem weil der Wert von Kapitalanlagen sank. Die Dividende soll dennoch um zehn Prozent auf 1,70 Euro je Aktie steigen. Zudem schlug der Vorstand einen weiteren Aktienrückkauf von bis zu 1,1 Milliarden Euro vor./mis/zb/stk

