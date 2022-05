Versicherer Axa mit moderatem Umsatzanstieg im ersten Quartal

Werbung

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX letztlich schwächer -- US-Börsen brechen ein -- BMW steigert Umsatz und Gewinn -- Zalando macht Verluste -- eBay, Twitter, Tesla, Vonovia, Shell, Airbus, Allianz im Fokus

AIXTRON steigert Umsatz und Nettoergebnis. Lufthansa kann sich deutlich erholen. Henkel kündigt Sparkurs und Stellenabbau an. MTU bekommt überraschend einen neuen Chef. Siemens Gamesa rutscht in die Verlustzone. Shop Apotheke rutscht in die roten Zahlen. S&T mit ordentlichem Jahresstart trotz Chipmangel. LANXESS mit starkem Jahresauftakt. US-Notenbank hebt Leitzins erneut an.