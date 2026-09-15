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Versicherer Axa will Gewinn stärker steigern - Hohe Ausschüttungen statt Zukäufe

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PARIS (dpa-AFX) - Der französische Versicherer AXA will seinen Gewinn in den kommenden Jahren stärker nach oben treiben als zuletzt. Dazu setzt Konzernchef Thomas Buberl auch auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, wie der Rivale von Allianz und Generali (Assicurazioni Generali) vor einer Investorenveranstaltung am Dienstag in Paris mitteilte. Höhere Gewinne, Dividenden und Aktienrückkäufe sind dem Management wichtiger als die mögliche Übernahme anderer Unternehmen.

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So soll der bereinigte Gewinn je Aktie in der Zeit von 2026 bis 2029 im Jahresschnitt um sieben bis neun Prozent wachsen. Das ist jeweils ein Prozentpunkt mehr als im bisherigen Mittelfristplan.

Für das laufende Jahr hat sich Buberl einen bereinigten Überschuss von etwa 8,6 Milliarden Euro zum Ziel gesetzt. Bis 2029 sollen es dann mehr als zehn Milliarden Euro werden, erklärte Axa-Finanzchef Alban de Mailly Nesle.

Auch die Rendite auf das Eigenkapital soll weiter zulegen - und zwar auf durchschnittlich 15 bis 17 Prozent in den Jahren von 2027 bis 2029. Auch hier liegt die Zielspanne an beiden Enden einen Prozentpunkt höher als bislang. Zudem will Axa in dieser Zeit weiterhin 75 Prozent des Gewinns in Dividenden und den Rückkauf eigener Aktien stecken./stw/lew/stk

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04.09.26 AXA Overweight Barclays Capital
04.09.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
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05.08.26 AXA Buy Goldman Sachs Group Inc.

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