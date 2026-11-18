LONDON (dpa-AFX) - Beim Versicherer Generali (Assicurazioni Generali) läuft es besser als gedacht. Laut Chef Philippe Donnet sind die Italiener "voll auf Kurs", sämtliche Ziele ihres aktuellen Planungszeitraums 2024 bis 2027 zu übertreffen, wie der Manager am Mittwoch anlässlich einer Investorenveranstaltung in London sagte. Für 2026 erwartet Generali nun einen jährlichen Zuwachs beim bereinigten Ergebnis je Aktie (EPS) von mehr als 14 Prozent im Vergleich zum Basisjahr 2024. Das ist weitaus mehr als die bislang jährlich im Mittel angepeilte Spanne von 8 bis 10 Prozent.

Werbung

"Dank der erfolgreichen Umsetzung unseres mittlerweile vierten Strategieplans in Folge ist unser Konzern heute stärker denn je", wurde Donnet in der Konzernmitteilung zitiert. "Wir erzielen höhere Gewinne, generieren mehr Mittelzuflüsse und steigern die Ausschüttungen an unsere Aktionäre." Auch bei der Dividende etwa sei der Konzern voll im Plan, sie soll im Durchschnitt jährlich um mehr als zehn Prozent wachsen. Zugleich erwartet der Versicherer bis 2026 durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) einen kumulierten Ergebnisbeitrag von mehr als 200 Millionen Euro.

Auch bei der Generierung von Barmitteln kommt Generali den Angaben zufolge schneller voran. Das Management geht davon aus, dass sich der Netto-Cashflow der Holding seit 2024 bis Ende 2026 auf mehr als 7,6 Milliarden Euro summieren wird. Damit dürfte Generali auch hier das Ziel von mehr als 11 Milliarden Euro für die gesamte Planungsspanne bis Ende 2027 übertreffen./tav/mne/mis