Versicherer leisten Vorschüsse von 700 Millionen für Flutschäden

BERLIN (Dow Jones)--Rund einen Monat nach der Flutkatastrophe in Deutschland haben die Versicherer nach Angaben ihres Branchenverbandes Vorschüsse im hohen dreistelligen Millionenbereich geleistet. "Die Unternehmen haben bislang Vorschüsse in Höhe von rund 700 Millionen Euro an ihre Kunden ausgezahlt", sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen. "Davon entfallen gut 500 Millionen Euro auf Schäden im privaten Bereich wie Wohngebäude, Hausrat und Kraftfahrzeuge sowie knapp 200 Millionen Euro auf gewerbliche Risiken."

Die Zahlen stammen laut GDV aus der aktualisierten Schadenschätzung zum Tiefdruckgebiet "Bernd". Die deutsche Versicherungswirtschaft gehe nach bisheriger Schätzung von einem versicherten Gesamtschaden von 4,5 Milliarden bis 5,5 Milliarden Euro aus. "Wir rechnen aber inzwischen damit, dass sich die Schadensumme wohl eher um den oberen Rand unserer Schätzung bewegen wird", erklärte Asmussen. Bei der Schadenregulierung in den Flutgebieten gebe es pauschale Vorauszahlungen der Versicherer, deren Höhe sich nach dem Bedarf der Betroffenen richte und aufgrund des Schadenbilds oder der Schadenschilderung ermittelt werde.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2021 04:34 ET (08:34 GMT)