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Versicherungsriese

Allianz-Aktie nach Kursdelle wieder fester: Analysten bleiben gespalten

Allianz-Aktie nach Kursdelle wieder fester: Analysten bleiben gespalten

Nach dem Rücksetzer vom Jahreshoch meldet sich die Allianz-Aktie zurück, doch die Kursziele der Analysten liegen mehr als 300 Euro auseinander.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
443.60 EUR 3.60 EUR 0.82 %
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  • Allianz-Aktie notiert nach Rücksetzer wieder näher am Jahreshoch
  • Im ersten Halbjahr erzielte der Versicherer ein operatives Rekordergebnis
  • Kursziele der Analysten gehen weit auseinander
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Die Allianz-Aktie hat ihre jüngste Kursdelle abgeschüttelt und notiert am Freitag wieder fester. Auf XETRA gewinnt das Papier des Münchner Versicherers, eines der Schwergewichte im DAX, rund 0,93 Prozent auf 443,60 Euro und rückt damit wieder in Richtung seines Jahreshochs von 454,60 Euro. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von gut zwölf Prozent zu Buche. Für Anleger stellt sich nach dem Rücksetzer die Frage, ob der Aufwärtstrend trägt oder ob die Aktie bei diesen Kursen an Grenzen stößt.

Allianz-Aktie nahe am Jahreshoch

Charttechnisch bleibt der Aufwärtstrend intakt. Mit 442,30 Euro liegt die Aktie nur noch knapp drei Prozent unter ihrem Jahreshoch von 454,60 Euro und zugleich gut 30 Prozent über dem Tief der vergangenen zwölf Monate bei 338,80 Euro. Die kurze Schwächephase Anfang September hat den übergeordneten Trend also nicht gebrochen. Allerdings zeigt gerade dieser Rücksetzer, wie schnell die Dynamik in Reichweite des Hochs ins Stocken geraten kann.

Rekordergebnis im ersten Halbjahr

Fundamental steht der Konzern solide da. Für das zweite Quartal 2026 meldete die Allianz am 7. August ein operatives Rekordergebnis von 4,9 Milliarden Euro, ein Plus von knapp elf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im ersten Halbjahr kletterte das operative Ergebnis auf 9,4 Milliarden Euro, der bereinigte Überschuss stieg um gut 15 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro. Die Kapitalquote nach Solvency II erreichte 225 Prozent, und das Management bekräftigte sein Jahresziel von 17,4 Milliarden Euro operativem Ergebnis. Diese Zahlen sind der Nährboden, auf dem die aktuelle Kursdiskussion läuft.

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Analysten uneins über die Richtung

Bei den Analysten geht die Einschätzung weit auseinander. Von den neun bei TipRanks erfassten Häusern raten aktuell drei zum Kauf, fünf zum Halten und eines zum Verkauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 446 Euro und damit nur knapp über dem aktuellen Kurs. Am skeptischsten ist Barclays: Analystin Claudia Gaspari hob das Kursziel vergangenen Freitag zwar leicht von 350 auf 353 Euro an, blieb aber bei ihrem Verkaufsvotum. Die positiven Halbjahreszahlen der Branche hätten schwächere Grundtrends überdeckt, so ihr Argument. Deutlich zuversichtlicher zeigten sich Mitte August Goldman Sachs mit 465 Euro und JPMorgan mit 460 Euro, während Berenberg mit 684 Euro das mit Abstand höchste Ziel ausrief.

Wo die Risiken liegen

Zwei Punkte mahnen zur Vorsicht. Erstens die Bewertung: Nach dem starken Lauf notiert die Aktie nahe ihrem Jahreshoch, das mittlere Kursziel signalisiert kaum noch Luft nach oben, und Barclays verweist auf eine fehlende Gewinndynamik bei bereits angemessener Bewertung. Zweitens die Positionierung: Der Rücksetzer Anfang September hat gezeigt, dass in Reichweite des Hochs schon kleinere Enttäuschungen genügen, um Gewinne abzuschmelzen. Für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends braucht es also weiter starke operative Zahlen als Treibstoff.

Diesen könnten die Zahlen für das dritte Quartal, die der Konzern voraussichtlich am 12. November, vorlegen dürfte, liefern. Dann zeigt sich, ob die Rekordserie hält und ob die skeptischen Stimmen oder die Optimisten recht behalten.

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Julia Walter, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com, JPstock / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
04.09.26 Allianz Underweight Barclays Capital
17.08.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.26 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 Allianz Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.08.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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