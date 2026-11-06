Versigent gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Versigent stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 1,54 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Versigent ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,54 USD in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Versigent im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,45 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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