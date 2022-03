VW-Aktie dennoch etwas leichter: Volkswagen-Produktion im Werk Wolfsburg nimmt wieder Fahrt auf

Schon von diesem Mittwoch an starte eine zweite Schicht der Golf-Fertigung, teilte der Autobauer am Montag mit.

In der nächsten Woche werde der Golf dann im Drei-Schicht-Betrieb produziert, um Kundenfahrzeuge so schnell wie möglich ausliefern zu können. In den Folgewochen werde die Produktion je nach Versorgungslage gesteuert. Wegen des Ukraine-Krieges hatten sich die Zulieferprobleme auch bei Volkswagen ausgeweitet. Unter anderem waren ausbleibende Lieferungen für Kabel zum Problem geworden.

Im Dienstagshandel gibt die VW-Aktie via XETRA zeitweise 0,23 Prozent auf 153,40 Euro ab.

WOLFSBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com, FotograFFF / Shutterstock.com