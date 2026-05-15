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Roche-Aktie im Fokus: Kooperation mit MPP bei Lizenzierung von Grippemittel Xofluza

18.05.26 20:44 Uhr
Roche-Aktie im Fokus: Roche setzt auf neuen Lizenzpakt - könnte Xofluza weltweit wichtiger werden? | finanzen.net

Roche und die von der UN-unterstützte Gesundheitsorganisation Medicines Patent Pool (MPP) haben eine freiwillige Lizenzvereinbarung für das Grippemedikament Xofluza (Baloxavir Marboxil) unterzeichnet.

Diese richtet sich an Länder mit niedrigen und mittleren Einkommen, wie MPP am Montagabend mitteilte.

Ziel der Vereinbarung sei es, die Versorgung während saisonaler Ausbrüche und potenzieller Pandemien zu verbessern. Dazu könnten Generikahersteller das antivirale Medikament in 129 Ländern entwickeln, herstellen und vertreiben.

Um die Entwicklung zu beschleunigen, werde Roche den Unterlizenznehmern Zugang zu einem grundlegenden Datenpaket, Referenzprodukten für Bioäquivalenzstudien sowie den erforderlichen behördlichen Genehmigungen gewähren. Die Generikahersteller müssten jedoch ihre Zulassungsverfahren eigenständig abwickeln.

Xofluza wird oral eingenommen und kann die Vermehrung von Influenzaviren bereits in einem frühen Stadium der Infektion stoppen und damit die Krankheitsdauer verkürzen, heißt es weiter. Es sei insbesondere gegen Grippestämme wirksam, die gegen andere Klassen von antiviralen Medikamenten resistent sind.

/cg/AWP/he

ZÜRICH (dpa-AFX)

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com, SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

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