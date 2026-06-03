DAX24.796 -1,3%Est506.054 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1900 -5,5%Nas26.854 -0,9%Bitcoin54.961 -0,4%Euro1,1611 +0,1%Öl96,98 -0,4%Gold4.464 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Marvell Technology A3CNLD Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Broadcom A2JG9Z Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leicht im Minus erwartet -- Asiens Börsen tiefer -- Broadcom mit enttäuschenden Ergebniszahlen -- SpaceX setzt Ausgabepreisfest -- HOCHTIEF steigt in DAX auf -- PUMA, BYD im Fokus
Top News
Aktien von Infineon, STMicro, ASML & Co. unter Druck: Halbleiter-Rally stockt angesichts extremer Erwartungen Aktien von Infineon, STMicro, ASML & Co. unter Druck: Halbleiter-Rally stockt angesichts extremer Erwartungen
Webinar mit Christian Schlegel: Von Dax bis Dow - das bewegt die Märkte im zweiten Halbjahr 2026 Webinar mit Christian Schlegel: Von Dax bis Dow - das bewegt die Märkte im zweiten Halbjahr 2026
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Versprechen

Signal an die Branche: BYD haftet für "God's Eye" und setzt auf Vertrauen als Waffe - Aktie im Blick

04.06.26 08:18 Uhr
Rechtssicherheit als Verkaufsargument: BYD bürgt für sein "God's Eye"-Assistenzsystem - Aktie im Fokus | finanzen.net

Kein anderer großer Autobauer hat diesen Schritt bislang gewagt. BYD bezahlt künftig Unfallschäden, die sein Fahrassistenzsystem verursacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BYD Co. Ltd.
10,07 EUR -0,11 EUR -1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 28. Mai 2026 verkündete BYD auf seiner Intelligent Strategy Conference in Shenzhen ein Versprechen, das die Branche aufhorchen lässt: Der Konzern übernimmt die volle finanzielle Verantwortung für Unfälle, die das urbane Assistenzsystem "God's Eye" verursacht - vorausgesetzt, der Fahrer hält die Verkehrsregeln ein. Für Anleger stellt sich die Frage, was hinter diesem Schritt steckt: echtes Vertrauen in die eigene Technologie oder taktisches Manöver in einem Markt unter Druck.

Das Versprechen im Detail

Die Haftungszusage gilt für God's Eye A und B, wie unter anderem elektrec berichtet. Sie deckt Reparaturen am eigenen Fahrzeug, Schäden bei Dritten, Personenschäden und Rechtskosten ab - und nennt keine Obergrenze für Auszahlungen. Neuwagenkunden sind ab Fahrzeugübergabe geschützt; Bestandskunden erhalten Zugang nach dem OTA-Update auf God's Eye 5.0. BYD bezeichnet das als weltweit erste doppelte Garantie dieser Art - eine bewusste Abgrenzung gegenüber Tesla, das für sein FSD-System nie eine vergleichbare Haftung übernommen hat.

Massenmarkt als Ziel

BYD positioniert das Angebot explizit im Massenmarkt: Fahrzeuge unterhalb von 150.000 Yuan sollen auf God's Eye B aufrüstbar sein, zum Aufpreis von rund 12.000 Yuan, umgerechnet etwa 1.770 Dollar, so Börse Express. Das Kalkül ist bekannt: Nach der Parkgarantie aus Juli 2025 stieg die Nutzungsrate des betreffenden Features von 21 auf 93 Prozent. BYD will dieselbe Logik nun auf den städtischen Fahrbetrieb übertragen.

Technologie trifft schwierige Marktlage

Das Haftungsversprechen kommt zu einem Zeitpunkt, an dem BYD intern unter Druck steht. Im ersten Quartal 2026 schrumpfte der Nettogewinn auf 4,08 Milliarden Yuan - ein Rückgang von über 50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Haupttreiber war ein starker Yuan, der BYD unerwartete Währungsverluste bescherte. An der Börse spiegelt sich der operative Schwung bislang kaum wider: Die H-Aktie handelt aktuell bei rund 90 Hongkong-Dollar, rund 37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 143,60 Hongkong-Dollar. Unmittelbar nach dem Event am 28. Mai schloss die Aktie 1,1 Prozent höher bei 91,30 Hongkong-Dollar - eine verhaltene Reaktion gemessen an der Reichweite der Ankündigung.

Nächster Belastungstest

Wie belastbar die Haftungszusage ist, wird sich im Alltag zeigen: BYDs God's Eye-Flotte generiert bereits täglich mehr als 150 Millionen Kilometer Fahrdaten. Der nächste harte Prüfstein für Anleger ist die Hauptversammlung am 9. Juni 2026, auf der das Management zur Gewinnentwicklung und zur Preisstrategie Stellung nehmen dürfte.

Am Donnerstag geht es für die Papiere von BYD in Hongkong zeitweise um 1,72 Prozent nach unten auf 91,65 Hongkong-Dollar.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com, Philip Lange / Shutterstock.com

Nachrichten zu BYD Co. Ltd.

DatumMeistgelesen