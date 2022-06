Brenntag-Aktie stabil: Beteiligung in Saudi-Arabien

Wie der Essener Chemikaliendistributeur mitteilte, erweitert er durch eine Beteiligung an der Al-Azzaz Chemicals Company, einem der größten Distributoren für Spezialchemikalien auf der Arabischen Halbinsel, deutlich seine Präsenz am Markt. Die Beteiligung erfolgt laut Mitteilung im Rahmen eines 75/25 Joint Ventures mit Al-Azzaz über Brenntags bereits in den Vereinigten Arabischen Emiraten bestehendes Joint Venture Trychem FZCO. Über die Trychem-Mehrheitsbeteiligung werde Brenntag 75 Prozent am neuen Joint Venture halten. Über Trychem ist Brenntag auch bereits in Saudi-Arabien vertreten.

Finanzielle Details der Transaktion wurden einem Brenntag-Sprecher zufolge nicht mitgeteilt.

Al-Azzaz Chemicals setzte im Geschäftsjahr 2021 von 25 Millionen Euro um. Der Abschluss der Transaktion wird bis August 2022 erwartet. Die wichtigsten Märkte des Unternehmens sind die Lebensmittel- und die pharmazeutische Industrie, Kunststoffe und materialwissenschaftliche Zusatzstoffe sowie die Petrochemie.

Zeitweise verliert die Brenntag-Aktie im XETRA-Handel minimale 0,08 Prozent auf 72,42 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Brenntag