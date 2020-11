Verteidigung plädiert im Windreich-Prozess in Stuttgart

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Prozess um die Windreich-Insolvenz gegen Firmengründer Willi Balz neigt sich dem Ende zu. Am Mittwoch (9.00 Uhr) will die Verteidigung mit ihrem Plädoyer vor dem Stuttgarter Landgericht beginnen. Die Staatsanwaltschaft beantragte fünf Jahre und drei Monate Haft für den 60 Jahre alten Angeklagten, weil er falsche Angaben in der Bilanz des Windpark-Entwicklers für das Jahr 2010 gemacht habe.

Der frühere Unternehmer ist unter anderem wegen Insolvenzverschleppung, Bilanzmanipulation, Insiderhandels und besonders schweren Betrugs angeklagt. Der Windpark-Projektentwickler Windreich hatte 2013 Insolvenz angemeldet. Die Staatsanwaltschaft ist

der Ansicht, dass die Unternehmensgruppe schon sehr viel früher zahlungsunfähig gewesen sei und Balz das gewusst, aber trotzdem seine Geschäfte fortgeführt und damit enormen Schaden angerichtet habe. Der Angeklagte hatte in dem seit Sommer 2019 laufenden Verfahren immer wieder seine Unschuld beteuert./ols/DP/he