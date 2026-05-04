Verteidigungsaktie im Blick

Kratos Defense trifft einen zentralen Trend im Verteidigungssektor. Investoren sehen in dem Unternehmen eine Wette auf die nächste Generation militärischer Technologien.

• Fokus auf günstige, skalierbare Drohnensysteme

• Ergänzung durch Satelliten- und Kommunikationsgeschäft

• Wachstumsstory mit hoher Volatilität an der Börse



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Wenn Cathie Wood und ihr Team bei ARK Invest Investments tätigen, schauen viele Anleger genauer hin. Doch während zahlreiche Investoren bei der Investmentgesellschaft der Starinvestorin an Tesla oder disruptive Software-Schmieden denken, findet sich im Portfolio ein Name, der auf den ersten Blick nicht in das Schema der glitzernden Silicon-Valley-Welt passen will: Kratos Defense and Security Solutions. Das Unternehmen aus San Diego bricht mit den alten Regeln der Rüstungsindustrie , indem es sich nicht auf milliardenschwere Großprojekte konzentriert, sondern eine Nische besetzt, die für die moderne Kriegsführung entscheidend geworden ist. Kratos ist im Kern eine Wette auf eine Zukunft, in der militärische Stärke nicht mehr durch die schiere Masse schwerer Panzer, sondern durch kosteneffiziente Robotersysteme und digitale Überlegenheit im Weltraum definiert wird.

Die Strategie der bezahlbaren Drohnen-Schwärme

Der wichtigste Grund für das Interesse von Cathie Wood und anderen Anlegern an Kratos dürfte ein radikaler Kurswechsel im US-Verteidigungsministerium sein. Jahrzehntelang wurden Kampfjets entwickelt, die hunderte Millionen Dollar pro Stück kosten - Kratos setzt mit seiner Sparte für unbemannte Systeme genau am Gegenpol an. Das bekannteste Projekt ist die XQ-58A Valkyrie, eine Tarnkappen-Drohne, die bemannte Jets im Einsatz begleiten soll. Die Besonderheit liegt im Preis: Die Drohnen sind technisch hochgerüstet, aber so günstig kalkuliert, dass ihr Verlust im Gefecht finanziell verkraftbar bleibt. Diese Fähigkeit, eine große Anzahl autonomer Fluggeräte schnell und günstig zu produzieren, unterscheidet Kratos deutlich von den trägen Großkonzernen der Branche.

Das bestätigte Kratos CEO Eric DeMarco bereits im Rahmen der Berichtsvorlage für das vierte Quartal 2025: "Aufgrund der geopolitischen Lage und der damit verbundenen globalen Bedrohungen findet derzeit eine grundlegende Modernisierung der Verteidigungsindustrie statt, und wir sind überzeugt, dass Kratos hierfür eine einzigartige Position innehat. Die schnelle und kostengünstige Fertigung und Lieferung von militärischer Ausrüstung in großem Umfang, die jederzeit zuverlässig funktionieren muss, ist anspruchsvoll, und unsere Kunden und Partner erkennen dies als eines der wichtigsten Alleinstellungsmerkmale von Kratos an."

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Konkurrenz für die europäische Verteidigungsindustrie?

Dieser Ansatz stellt zunehmend auch eine Herausforderung für europäische Konzerne dar, die traditionell auf sehr komplexe und teure Technik setzen. Während Rheinmetall seine Stärke bei schweren Panzern hat und RENK marktführend bei Getriebetechnologie ist, greift Kratos diese klassischen Märkte über die digitale Schiene an. Besonders im Bereich der Sensoren und der Signalverarbeitung entsteht eine Konkurrenz zu Spezialisten wie HENSOLDT. Auch für thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) könnte die Entwicklung unbemannter U-Boote durch Kratos langfristig zur Gefahr für bisherige Marktanteile werden. Kratos agiert hier weniger wie ein klassischer Maschinenbauer, sondern eher wie ein agiler Tech-Anbieter, der das digitale Schlachtfeld besetzt.

Der Gegenspieler im Depot: Warum DroneShield die Strategie vervollständigt

Wer den Erfolg von Kratos und die Disruption durch autonome Systeme analysiert, muss zwangsläufig auch die Kehrseite dieser Entwicklung in den Blick nehmen. Während Kratos die Angreifer der Zukunft baut, hat sich ein Unternehmen wie DroneShield als Spezialist für die passende Antwort positioniert. Auch wenn ARK Invest DroneShield derzeit (noch) nicht im offiziellen Portfolio führt, folgen viele Privatanleger einer ähnlichen Logik: Wer auf die Schlagkraft von Drohnen setzt, kommt an der Notwendigkeit ihrer Abwehr nicht vorbei.

DroneShield liefert mit KI-gestützten Sensoren genau die Technologie, die feindliche Drohnen aufspürt und neutralisiert. Im Jahr 2026 ist dies längst kein Nischengeschäft mehr, sondern Standard beim Schutz kritischer Infrastruktur. Für Investoren ergibt sich daraus ein synergetisches Bild: Es ist das Zusammenspiel von "Schwert und Schild". Kratos besetzt die Offensive durch günstige Masse, während spezialisierte Counter-UAS-Anbieter wie DroneShield die Souveränität über den Luftraum absichern - zwei Seiten derselben technologischen Revolution.

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Kratos-Aktie zwischen Korrektur und Wachstum

An der Börse zeigt sich bei Kratos derzeit das typische Bild eines volatilen Wachstumswertes. Seit dem Start in das Jahr 2026 hat die Aktie an der NASDAQ rund 18,42 Prozent an Wert verloren. Viele Anleger sehen darin jedoch eine gesunde Korrektur, nachdem das Papier auf Sicht von zwölf Monaten noch immer mit rund 72,6 Prozent im Plus notiert. Trotz der aktuellen Kursschwankungen bleiben die Erwartungen an das Geschäft hoch. Analysten rechnen für das gesamte Jahr 2026 mit einem Umsatzplus von fast 20 Prozent. Für ARK Invest scheinen die aktuellen Rücksetzer daher eher eine Gelegenheit zu sein, die Positionen für die nächste Wachstumsphase zu festigen.

Zweites Standbein als Wachstumsoption?

Hinter den spektakulären Drohnen-Projekten steht zudem ein zweites, sehr stabiles Standbein: die Satellitenkommunikation. In einer vernetzten Welt hängen fast alle militärischen Operationen von Datenströmen aus dem All ab. Kratos liefert hierfür die Bodenstationen und die Software, die diese Signale verwaltet und vor Cyberangriffen schützt. Dieser Bereich sorgt für verlässliche Einnahmen und macht das Unternehmen zu einem wichtigen Infrastrukturdienstleister. Letztlich zeigt das Beispiel Kratos, dass die Verteidigung der Zukunft nicht mehr allein in Werften oder Panzerfabriken entschieden wird, sondern am Computer und im Erdorbit.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net