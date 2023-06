Verteidigungsausschuss will Ausbau der Flugabwehr in Deutschland

GO

Heute im Fokus

Vodafone und CK Hutchison-Tochter Three tun sich in Großbritannien zusammen. Erdogan deutet grünes Licht für Zinserhöhungen an. EU-Kommission fordert von Google teilweisen Verkauf der Werbedienste. RTL+ mit Wachstum dank Reality, Sport und starken TV-Marken. Deutsche Bank Research sieht bei Dürr mehr Kurspotenzial.