BERLIN (dpa-AFX) - Die Verteidigungsausgaben sind seit dem russischen Angriff auf die Ukraine und der vom damaligen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verkündeten "Zeitenwende" stark gestiegen. Das Budget von 108 Milliarden Euro in diesem Jahr kann das Verteidigungsministerium einem "Spiegel"-Bericht zufolge aber nicht vollständig verausgaben.

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Interne Berechnungen zufolge könnten demnach bis zum Jahresende gut 14 Milliarden Euro nicht wie geplant für Rüstungsprojekte ausgegeben werden. Grund seien mitunter langwierige Vertragsverhandlungen für Großprojekte oder Verzögerungen bei der Auslieferung bestellter Munition oder anderer Waffensysteme. Das Ministerium müsse nun mit dem Finanzressort verhandeln, ob es die Ausgabereste ins kommende Jahr übertragen könne.

Ministerium betont insgesamt gestiegene Verteidigungsausgaben

Eine Ministeriumssprecherin bestätigte auf Nachfrage keine Zahlen und teilte lediglich mit, es werde damit gerechnet, dass die Ausgaben zum Jahresende unter den veranschlagten Ansätzen blieben. "Die genaue Höhe lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht abschließend beziffern."

Die tatsächlichen Investitionen in die Verteidigungsfähigkeit seien ungeachtet dessen deutlich gestiegen. So sei bis Ende Oktober 19 Prozent mehr für Verteidigung ausgegeben worden als im Vorjahreszeitraum, die Ausgaben für militärische Beschaffungen seien sogar um rund 33 Prozent gestiegen.

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Der Verteidigungsetat hat im laufenden Jahr ein Volumen von 82,7 Milliarden Euro, dazu kommen 25,5 Milliarden Euro aus dem sogenannten Sondervermögen für die Bundeswehr. Im kommenden Jahr sollen die Gesamtausgaben von rund 108 Milliarden Euro weiter auf etwa 140 Milliarden steigen./jr/DP/stk