BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Verteidigungsminister der EU-Staaten kommen an diesem Dienstag (9.45 Uhr) zu ihrem Herbsttreffen in Brüssel zusammen. Themen sind dabei die weitere EU-Unterstützung für die Ukraine und sicherheits- und verteidigungspolitische Aspekte der Beziehungen zwischen der EU und China. Zu diesen gehört unter anderem die gefährliche Abhängigkeit von bestimmten chinesischen Exporten.

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Bei einem Arbeitsmittagessen wollen die Verteidigungsministerinnen und -minister zudem gemeinsam mit US-Verteidigungsstaatssekretär Elbridge Colby einen Gedankenaustausch über die transatlantische Sicherheit und Verteidigung führen.

Für Deutschland nimmt Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) an den Beratungen teil. Er wird am Nachmittag zudem gemeinsam mit seinem britischen Kollegen ein Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe im Nato-Hauptquartier leiten. Bei diesem Treffen sollen weitere Militärhilfen für die von Russland angegriffene Ukraine koordiniert werden./aha/DP/stw