DAX23.951 -2,1%Est505.828 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,10 -0,4%Nas26.273 -1,4%Bitcoin68.075 -2,0%Euro1,1621 -0,4%Öl109,3 +3,4%Gold4.552 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 NEL ASA A0B733 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Allianz 840400 Microsoft 870747 Intel 855681 Micron Technology 869020 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Unter 24.000 Punkten: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Wall Street schwach -- Trump handelte Aktien von NVIDIA & Co. vor China-Reise -- Microsoft, Figma, NEL, Infineon, freenet im Fokus
Top News
USA: Waffenruhe im Libanon verlängert USA: Waffenruhe im Libanon verlängert
Trump-Xi-Treffen im Fokus: Darum schwächelt der Euro weiter Trump-Xi-Treffen im Fokus: Darum schwächelt der Euro weiter
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Verteidigungsminister Katz: Angriff auf Hamas-Führer in Gaza

15.05.26 21:46 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat in einer Stellungnahme einen Angriff gegen den militärischen Führer der Hamas im Gazastreifen, Iss al-Din al-Haddad, bekanntgegeben. Israelische Medien zitierten am Abend einen hohen Vertreter der Sicherheitsdienste, wonach der Tötungsversuch offenbar erfolgreich war. Al-Haddad sei "einer der Architekten des Massakers am 7. Oktober" 2023 gewesen, schrieb Katz. "Das ist eine klare Botschaft an alle Mörder, die uns nach dem Leben trachten: Früher oder später kriegen wir euch."

Nach Angaben des in Medien zitierten Sicherheitsbeamten war die Erlaubnis zur Tötung al-Haddads bereits vor eineinhalb Wochen erteilt worden. Er sei seitdem ständig überwacht worden. Die Entscheidung zum Angriff sei getroffen worden, als von einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit ausgegangen werden konnte. In einer Militärmitteilung hieß es, al-Haddad sei Ziel eines Angriffes gewesen. Weitere Informationen sollten folgen, sobald eine Bestätigung des Todes des Hamas-Führers vorliege.

Von der Hamas gab es zunächst keine Bestätigung. Augenzeugen berichteten jedoch, dass bei einem Luftangriff des israelischen Militärs in einem Vorort der Stadt Gaza sieben Palästinenser getötet und 50 verletzt worden seien. Es gebe Gerüchte, dass al-Haddad unter den Toten sei./czy/edr/DP/he