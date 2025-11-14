Verteidigungsminister treffen sich in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) trifft seine Amtskollegen aus wichtigen europäischen Ländern sowie die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas zu gemeinsamen Beratungen. Bei dem Fünfertreffen ("Group of Five") am Freitag werde es auch um die weitere Ukraine-Hilfe gehen, teilte das Verteidigungsministerium in Berlin mit.

Die Runde will zudem über hybride Bedrohungen sprechen, die Lage bewerten und sich über Abwehrmaßnahmen austauschen. Es geht auch um gemeinsame Schritte zur Stärkung der Sicherheit sowie der Rüstungsindustrie in Europa.

Pistorius hat seine Amtskollegen aus Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen sowie Kallas eingeladen. Das Treffen markiert auch das einjährige Jubiläum dieses Gesprächsformats, das Pistorius ins Leben gerufen hatte.

Die Treffen im Fünfer-Format wurden nach dem Wahlsieg von US-Präsident Donald Trump eingerichtet. Ziel ist eine Stärkung der europäischen Sicherheit und Verteidigungsbereitschaft. Der Streit darum, wie verlässlich die USA als Bündnispartner noch sind, wurde inzwischen und bis auf Weiteres mit den neuen und gemeinsamen Verteidigungsplänen der Nato entschärft./cn/DP/jha