DAX24.165 +0,9%Est505.829 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8700 -1,8%Nas26.225 -1,5%Bitcoin66.628 -0,1%Euro1,1653 +0,2%Öl109,3 -0,1%Gold4.567 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Micron Technology 869020 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Vonovia A1ML7J RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump droht Iran mit Zerstörung: DAX dreht ins Plus -- Berkshire Hathaway setzt im ersten Quartal auf Alphabet -- Siemens Energy, Rheinmetall, DroneShield, Novo Nordisk, NEL im Fokus
Top News
DAX haussiert nach Fehlstart: Schnäppchenjäger reißen das Ruder unter 24.000 Punkten herum DAX haussiert nach Fehlstart: Schnäppchenjäger reißen das Ruder unter 24.000 Punkten herum
Ryanair-Aktie dreht ins Plus: Wegen Iran-Krieg keine Gewinnprognose Ryanair-Aktie dreht ins Plus: Wegen Iran-Krieg keine Gewinnprognose
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Verteidigungsminister wollen Zusammenarbeit im All ausbauen

18.05.26 13:35 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Verteidigungsminister mehrerer deutschsprachiger Staaten in Europa wollen die Zusammenarbeit im All verstärken. Weltraumfähigkeiten hätten eine immer größere und sich rasant weiterentwickelnde Bedeutung für jede Form militärischer Auseinandersetzung, sagte Boris Pistorius (SPD) nach einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus Österreich, der Schweiz und Luxemburg in Berlin.

Er habe bei seiner Reise in die Ukraine in der vergangenen Woche "sehen können, wie sehr die Ukraine mit Hilfe von Starlink und modernster Drohnentechnologie die Logistik der russischen Angreifer hinter der Front empfindlich zu treffen vermag", sagte Pistorius. Es gehe um die Absicherung des Friedens, "auch in der Abschreckungsfähigkeit im Weltraum".

Pistorius nannte als Felder einer verstärkten Zusammenarbeit gemeinsame Aus- und Fortbildung bis hin zur sogenannten Weltraumlage. Dabei gehe es um Objekte im Orbit und eine Vermeidung von Zusammenstößen, aber auch um Aufklärung und den Schutz der eigenen Satellitensysteme.

An dem sogenannten D-A-CH-Treffen nahmen die österreichische Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, der Schweizer Amtskollege Martin Pfister sowie aus Luxemburg Verteidigungsministerin Yuriko Backes teil./cn/DP/nas