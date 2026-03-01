DAX23.502 -1,0%Est505.737 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5700 -4,1%Nas22.229 -1,1%Bitcoin61.902 -3,5%Euro1,1481 -0,5%Öl107,9 +4,3%Gold4.853 -2,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 NEL ASA A0B733 Bayer BAY001 Infineon 623100 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed lässt Leitzins stabil: DAX letztlich in Rot -- US-Börsen tiefer -- thyssenkrupp nucera: Großauftrag -- SAP, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Droneshield, Commerzbank, NVIDIA im Fokus
Top News
Hätte sich eine Tether-Kapitalanlage von vor 1 Jahr rentiert? Hätte sich eine Tether-Kapitalanlage von vor 1 Jahr rentiert?
Dogecoin: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen Dogecoin: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Sparen mit Plan. Sparplan mit Bitcoin & 21shares
Wer­bung

Verteidigungsministerium will nun Meko-Fregatten kaufen

18.03.26 19:16 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Das Verteidigungsministerium will wegen des ins Stocken geratenen Fregattenprojekts für die Marine nun zunächst alternative Kampfschiffe beschaffen. "Die Lieferung dieser Fregatten ab Ende 2029 dient auch der zeitgerechten Erfüllung von Nato-Forderungen für die U-Boot-Jagd", teilte das Ministerium mit, nachdem der Haushaltsausschuss des Bundestages den nächsten Schritt zur Beschaffung genehmigt hatte.

Wer­bung

Die Industrie habe die Lieferung der ersten Meko-Fregatte bis Dezember 2029 in Aussicht gestellt, wie das Verteidigungsministerium mitteilte. Der mögliche Kauf dieser Alternative liegt seit einiger Zeit auf dem Tisch, weil sich der Bau der Fregatten F126 erheblich verzögert und die Marine Schiffe für die Einsatzbereitschaft benötigt.

Die niederländische Damen Schelde Naval Shipbuilding B.V. als bisheriger Auftragnehmer hatte im vergangenen Jahr erhebliche Verzögerungen angezeigt und Probleme mit IT-Schnittstellen bei der firmeneigenen Konstruktions- und Fertigungssoftware angezeigt. Inzwischen steht fest, dass das Vorhaben im Umfang von bis zu zehn Milliarden Euro wohl eine Nummer zu groß war.

Das Verteidigungsministerium erklärte, der zweigleisige Ansatz - F126 und Meko - diene in erster Linie der Sicherheits- und Risikovorsorge und stelle kein Präjudiz über die Fortführung der Beschaffung der F126 dar. Derzeit wird mit der Werftunternehmen NVL als möglichem neuen Generalunternehmer für dieses Projekt verhandelt.

Wer­bung

Das Kürzel Meko steht für Mehrzweck-Kombination. Das Verteidigungsministerium spricht von einem "praxiserprobten modularen Konzept" mit dem sich Patrouillenschiffe, Korvetten, Fregatten und kleine Zerstörer individuell konfigurieren ließen. Das Ministerium schreibt: "Schiffe der Meko-Familie sind bei vielen Marinen weltweit im Einsatz."/cn/DP/zb