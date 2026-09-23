DroneShield-Aktie bleibt unter Druck: F&E-Zentrum in Adelaide eröffnet - Was Anleger wissen müssen

Verteidigungstechnik

23.09.26 09:29 Uhr

Mit einem neuen Forschungszentrum in Adelaide setzt DroneShield auf Wachstum, während sich die Aktie weiter auf Schrumpfkurs befindet.

• Trotz des neuen Zentrums bleibt die kurzfristige Perspektive unsicher, da die schwache Kursentwicklung und die uneinheitlichen Analystenmeinungen auf eine vorsichtige Haltung der Anleger hindeuten.

• Die DroneShield-Aktie hat seit Jahresbeginn rund 47,6 % verloren, befindet sich in einem Abwärtstrend und wird von Analysten unterschiedlich bewertet, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 1,99 AUD.

• DroneShield eröffnet in Adelaide ein neues Forschungszentrum zur Stärkung der Ingenieurstalente und Ausbau der Verteidigungs- und Technologieforschung, während die Aktie weiterhin unter Druck steht.

Neues Forschungszentrum soll Zugang zu Ingenieurstalenten stärken

DroneShield-Aktie im Abwärtstrend

Analysten sind sich bei der Aktie alles andere als einig

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DroneShield hat heute per Pressemitteilung die offizielle Eröffnung eines Forschungs- und Entwicklungszentrums in Adelaide bekanntgegeben. Der auf Drohnenabwehr spezialisierte Anbieter will damit seine technologische Basis ausbauen, während die DroneShield-Aktie an der Börse in Sydney weiter unter Druck steht.

Adelaide als neuer Innovationsstandort

Die neue Einrichtung liegt in einem Innovationsviertel Adelaides und bietet Softwareentwicklungs- sowie Trockenlabor-Kapazitäten für Ingenieure in den Bereichen eingebettete Systeme, Sensorik, Kommunikation, Software und elektronische Kriegsführung. Der südaustralische Minister für Verteidigungs- und Raumfahrtindustrie, Chris Picton, bezeichnete die Standortwahl als deutliches Vertrauenssignal in die wachsende Verteidigungsindustrie des Bundesstaates. "Der neue Standort wird hochqualifizierte Arbeitsplätze schaffen, die lokale Innovationskraft fördern und unsere nationale Verteidigung stärken", erklärte er laut Pressemitteilung.

CEO Angus Bean sagte, Adelaide habe sich als eines der führenden australischen Zentren für Verteidigungs- und Technologieinnovation etabliert, die Eröffnung stärke den Zugang zu Ingenieurstalenten und ermögliche es, die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten in Australien weiter auszubauen. DroneShield betonte zudem, dass die Erweiterung vor dem Hintergrund zunehmend komplexer Drohnenbedrohungen erfolge, die den Bedarf an schnellerer Technologieentwicklung und kontinuierlicher Innovation vorantreiben würden. Das neue Zentrum ergänzt die bestehenden Standorte in Sydney und soll die Entwicklung von Lösungen für Militär, Regierungen, Strafverfolgung und kritische Infrastruktur beschleunigen. Ob das neue Forschungszentrum in Adelaide jedoch operative Fortschritte in messbare Aufträge übersetzt, muss sich erst noch zeigen.

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DroneShield-Aktie unter Druck - Analysten uneinig

Die DroneShield-Aktie schloss am Mittwoch in Sydney bei 1,615 AUD und büßte damit rund 2,71 Prozent ein. Die Nachricht zur Neueröffnung konnte damit nicht für neuen Schwung bei dem angeschlagenen Papier sorgen. Seit Jahresbeginn hat das Papier bereits rund 47,6 Prozent an Wert verloren, ein Rückgang, der die frühere Wachstumsstory des Unternehmens überschattet. Zwischenzeitliche Erholungsversuche wurden jeweils schnell wieder abgebrochen, so dass die DroneShield-Aktie zuletzt in der vergangenen Woche ein neues 52-Wochen-Tief von 1,57 AUD markiert hatte. Das 52-Wochen-Hoch von 6,705 AUD liegt indes in weiter Ferne - und scheint in naher Zukunft kaum erreichbar.

Auch Experten glauben derzeit nicht an einen Anstieg auf das einstmalige Niveau: Derzeit bewerten vier Analystenhäuser die DroneShield-Aktie, das durchschnittliche Kursziel liegt dabei bei 1,99 AUD. Dabei trauen die Analysten von Canaccord Genuity dem australischen Konzern mit einem Kursziel von 2,60 AUD noch am meisten zu.

Schwacher Trend vs. Zukunfts-Phantasie: Anleger stehen bei DroneShield vor gespaltenem Bild

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Für Anleger bleibt damit vorerst ein gemischtes Bild: Das neue Forschungszentrum könnte langfristig die Wachstumsperspektiven von DroneShield stärken, kurzfristig sprechen die schwache Kursentwicklung und die uneinheitlichen Analysteneinschätzungen jedoch für Zurückhaltung. Entscheidend dürfte sein, ob das Unternehmen die erweiterten Entwicklungskapazitäten in neue Aufträge und nachhaltiges Wachstum übersetzen kann.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.