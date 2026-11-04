Vertex Pharmaceuticals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Werte in diesem Artikel
Vertex Pharmaceuticals hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurden 387796,14 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vertex Pharmaceuticals 563559,03 ARS je Aktie eingenommen.
Vertex Pharmaceuticals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.160,62 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.138,88 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Vertex Pharmaceuticals
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vertex Pharmaceuticals
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen