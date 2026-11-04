Vertex Pharmaceuticals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

04.11.26 06:35 Uhr

Vertex Pharmaceuticals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.160,62 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.138,88 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurden 387796,14 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vertex Pharmaceuticals 563559,03 ARS je Aktie eingenommen.

Vertex Pharmaceuticals hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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