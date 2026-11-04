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Vertex Pharmaceuticals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

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Aktien
Vertex Pharmaceuticals Inc Cert Deposito Arg Repr 0.00990099 Shs
9,055.00 -155.00 -1.68 %
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Vertex Pharmaceuticals hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 387796,14 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vertex Pharmaceuticals 563559,03 ARS je Aktie eingenommen.

Vertex Pharmaceuticals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.160,62 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.138,88 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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