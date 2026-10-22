Vertiseit Registered B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

22.10.26 06:35 Uhr

Vertiseit Registered B hat am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 0,350 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 45,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 219,2 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 150,7 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net