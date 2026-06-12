Vertiv Holdings liefert Strom- und Kühlsysteme für Rechenzentren weltweit und gilt als stiller Profiteur des KI-Booms. Die Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten um mehr als 160 Prozent zugelegt.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch