DAX 25.067 -0,2%ESt50 6.270 -0,2%MSCI World 4.851 +0,8%Top 10 Crypto 8,41 +2,8%Nas 26.285 +0,3%Bitcoin 55.979 +1,2%Euro 1,1415 -0,1%Öl 75,9 +0,0%Gold 4.103 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Vertrag bis 2031?

Adeyemi-Wechsel angeblich fixiert: So reagiert die BVB-Aktie auf den Millionendeal

Adeyemi-Wechsel angeblich fixiert: So reagiert die BVB-Aktie auf den Millionendeal

Der Wechsel von Karim Adeyemi zum spanischen Fußball-Meister FC Barcelona ist laut Medienberichten perfekt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3.02 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Der 24 Jahre alte Offensivspieler unterschreibt bei den Katalanen einen Vertrag bis 30. Juni 2031, wie der Transferexperte Fabrizio Romano, Sky und die "Bild" berichteten.

Werbung

Demnach haben sich Borussia Dortmund und das Team von Ex-Bundestrainer Hansi Flick auf eine Ablöse von 22 Millionen Euro plus neun Millionen Euro an Boni geeinigt. Laut Sky sicherte sich der Bundesligist zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung von 35 Prozent.

Flick holte Adeyemi in DFB-Team

Zuvor hatte der 24-Jährige, dessen Vertrag beim BVB im Sommer 2027 ausläuft, den Club über seinen Wechselwunsch informiert. Der schnelle Außenstürmer war vor vier Jahren für gut 30 Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Dortmund gekommen. In seinen vier Jahren beim Revierclub bestritt er 146 Pflichtspiele und erzielte 36 Tore, davon sieben in der abgelaufenen Saison.

Seinen neuen Coach kennt Adeyemi bereits. Flick hatte ihn im September 2021 erstmals in die deutsche Nationalmannschaft berufen.

Werbung

Adeyemis Spielerberater ist Jorge Mendes, der unter anderem auch Barça-Superstar Lamine Yamal berät. Die Dortmunder hatten seit Wochen vergeblich versucht, den Vertrag mit dem Nationalspieler (elf Einsätze) zu verlängern. In der Saisonschlussphase war er meist nur noch Ersatz und wurde auch nicht in den deutschen WM-Kader berufen.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel zeigt sich die BVB-Aktie unbeeindruckt und tendiert stabil bei 3,04 Euro.

/deg/DP/he

DORTMUND (dpa-AFX)

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

Aktuelle BVB (Borussia Dortmund) Aktie News

Werbung

BVB (Borussia Dortmund) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
17.02.26 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)