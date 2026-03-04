Medios-Aktie tiefer: Finanzvorstand geht
Das Spezialpharmaunternehmen Medios muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen.
Werte in diesem Artikel
Der im April auslaufende Vertrag von Falk Neukirch werde auf dessen Wunsch nicht verlängert, teilte das Unternehmen am Freitag in Berlin mit. Der Manager ist seit Oktober 2021 Finanzchef von Medios. Er werde dem Unternehmen noch in beratender Funktion zur Verfügung stehen, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen, hieß es. Einen Nachfolger präsentierte Medios noch nicht. Damit geht der Umbau des Managements weiter: Erst Anfang Februar hat Thomas Meier den Chefposten des Spezialpharmaunternehmens übernommen.
Im XETRA-Handel notiert die Medios-Aktie zeitweise 1 Prozent tiefer bei 15,86 Euro.
/nas/mis
BERLIN (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Medios
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Medios
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Medios News
Bildquellen: Medios AG