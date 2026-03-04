DAX23.736 -0,3%Est505.750 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2300 -3,8%Nas22.749 -0,3%Bitcoin60.912 -0,2%Euro1,1581 -0,2%Öl87,70 +4,0%Gold5.089 +0,1%
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX schwankt -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Top News
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform
DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026
Vertrag läuft aus

Medios-Aktie tiefer: Finanzvorstand geht

06.03.26 11:12 Uhr
Medios-Aktie schwächer: Finanzvorstand nimmt seinen Hut | finanzen.net

Das Spezialpharmaunternehmen Medios muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Medios AG
15,90 EUR -0,24 EUR -1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der im April auslaufende Vertrag von Falk Neukirch werde auf dessen Wunsch nicht verlängert, teilte das Unternehmen am Freitag in Berlin mit. Der Manager ist seit Oktober 2021 Finanzchef von Medios. Er werde dem Unternehmen noch in beratender Funktion zur Verfügung stehen, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen, hieß es. Einen Nachfolger präsentierte Medios noch nicht. Damit geht der Umbau des Managements weiter: Erst Anfang Februar hat Thomas Meier den Chefposten des Spezialpharmaunternehmens übernommen.

Im XETRA-Handel notiert die Medios-Aktie zeitweise 1 Prozent tiefer bei 15,86 Euro.

/nas/mis

BERLIN (dpa-AFX)

Analysen zu Medios AG

DatumRatingAnalyst
23.01.2026Medios BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025Medios BuyDeutsche Bank AG
12.11.2025Medios BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.2025Medios BuyWarburg Research
03.11.2025Medios BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
