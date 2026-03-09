DAX23.969 +2,4%Est505.837 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0000 +1,6%Nas22.686 ±-0,0%Bitcoin60.377 +2,4%Euro1,1617 -0,1%Öl90,99 +1,3%Gold5.193 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 ExxonMobil 852549 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Microsoft 870747 Amazon 906866 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise sinken: DAX beendet Handel weit im Plus -- US-Börsen etwas höher -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW, BioNTech, NIO, AT&T, Lumentum, Rheinmetall, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Airbus-Aktie: Flugzeugbauer liefert bis zu 18 Drohnen an Garuda Technologies Airbus-Aktie: Flugzeugbauer liefert bis zu 18 Drohnen an Garuda Technologies
Vertex-Aktie springt an: Top-Studiendaten eröffnen Milliarden-Markt in der Nephrologie Vertex-Aktie springt an: Top-Studiendaten eröffnen Milliarden-Markt in der Nephrologie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Vertrag unterzeichnet

Airbus-Aktie: Flugzeugbauer liefert bis zu 18 Drohnen an Garuda Technologies

10.03.26 20:21 Uhr
Airbus-Aktie: Konzern landet Drohnen-Deal - bis zu 18 Flexrotor-Systeme verkauft | finanzen.net

Die Helikopter-Sparte von Airbus hat einen Vertrag über die Lieferung von bis zu 18 unbemannten Flugsystemen des Typs Flexrotor an Garuda Technologies unterzeichnet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
177,20 EUR 3,90 EUR 2,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Garuda wird ihren Kunden Flexrotor-Dienstleistungen sowohl über Dry-Lease- als auch über Wet-Lease-Optionen für die Inspektion von Infrastrukturen, Strafverfolgung, Suche, Waldbrandüberwachung und Katastrophenhilfe anbieten, wie Airbus Helicopters mitteilte.

Wer­bung

Der Flexrotor ist ein senkrecht startendes und landendes unbemanntes Flugsystem (VTOL), das von kleinen Landflächen und von Schiffen ohne Flugdeck aus operieren kann. Es ist in weniger als einer halben Stunde flugbereit. Garuda, eine Tochtergesellschaft des indischen Drohnen-Startups Garuda Aerospace, expandiert nach Nordamerika. Finanzielle Einzelheiten des Vertrags wurden nicht bekannt gegeben.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Airbus, Airbus Group

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
13:36Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08:11Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
08:01Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
09.03.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
09.03.2026Airbus SE OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13:36Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08:01Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
09.03.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
09.03.2026Airbus SE OutperformBernstein Research
03.03.2026Airbus SE OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:11Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
20.02.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
19.02.2026Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
06.02.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen