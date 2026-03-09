Airbus-Aktie: Flugzeugbauer liefert bis zu 18 Drohnen an Garuda Technologies
Die Helikopter-Sparte von Airbus hat einen Vertrag über die Lieferung von bis zu 18 unbemannten Flugsystemen des Typs Flexrotor an Garuda Technologies unterzeichnet.
Werte in diesem Artikel
Garuda wird ihren Kunden Flexrotor-Dienstleistungen sowohl über Dry-Lease- als auch über Wet-Lease-Optionen für die Inspektion von Infrastrukturen, Strafverfolgung, Suche, Waldbrandüberwachung und Katastrophenhilfe anbieten, wie Airbus Helicopters mitteilte.
Der Flexrotor ist ein senkrecht startendes und landendes unbemanntes Flugsystem (VTOL), das von kleinen Landflächen und von Schiffen ohne Flugdeck aus operieren kann. Es ist in weniger als einer halben Stunde flugbereit. Garuda, eine Tochtergesellschaft des indischen Drohnen-Startups Garuda Aerospace, expandiert nach Nordamerika. Finanzielle Einzelheiten des Vertrags wurden nicht bekannt gegeben.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Airbus News
Bildquellen: Airbus, Airbus Group