Vertrag unterzeichnet

Airbus-Aktie verliert: Flugzeugbauer liefert bis zu 18 Drohnen an Garuda Technologies

11.03.26 09:32 Uhr
Airbus-Aktie schwächelt: Konzern landet Drohnen-Deal - bis zu 18 Flexrotor-Systeme verkauft | finanzen.net

Die Helikopter-Sparte von Airbus hat einen Vertrag über die Lieferung von bis zu 18 unbemannten Flugsystemen des Typs Flexrotor an Garuda Technologies unterzeichnet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
175,32 EUR -1,66 EUR -0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Garuda wird ihren Kunden Flexrotor-Dienstleistungen sowohl über Dry-Lease- als auch über Wet-Lease-Optionen für die Inspektion von Infrastrukturen, Strafverfolgung, Suche, Waldbrandüberwachung und Katastrophenhilfe anbieten, wie Airbus Helicopters mitteilte.

Der Flexrotor ist ein senkrecht startendes und landendes unbemanntes Flugsystem (VTOL), das von kleinen Landflächen und von Schiffen ohne Flugdeck aus operieren kann. Es ist in weniger als einer halben Stunde flugbereit. Garuda, eine Tochtergesellschaft des indischen Drohnen-Startups Garuda Aerospace, expandiert nach Nordamerika. Finanzielle Einzelheiten des Vertrags wurden nicht bekannt gegeben.

Die Aribus-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,19 Prozent tiefer bei 175,74 Euro.

DOW JONES

