UBS-Aktie gefragt: UBS verkauft offenbar Vermögensverwaltung in Spanien

Ein entsprechender Vertrag wurde bereits unterzeichnet, wie das Handelsblatt vorab erfuhr. "Die inländische Vermögensverwaltung in Spanien hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt und war nachhaltig profitabel", erklärte Christl Novakovic, die Chefin des europäischen Wealth Managements von UBS . "Nach einer gründlichen Analyse sind wir jedoch zum Schluss gekommen, dass unser spanisches Wealth Management mit einem fokussierten Vermögensverwalter mit Sitz in Spanien besser für zukünftiges Wachstum aufgestellt ist."

UBS Gestión verwaltet ein Vermögen von rund 14 Milliarden Euro. Singular, erst 2019 gegründet, katapultiert die Übernahme des UBS-Spaniengeschäfts auf dem Heimatmarkt nach vorn. Über den Kaufpreis haben UBS und Singular laut Handelsblatt Stillschweigen vereinbart. Finanzkreisen zufolge soll er zwischen 200 und 250 Millionen Euro liegen. Das Spaniengeschäft ist laut UBS-Kreisen profitabel gewesen.

Die UBS-Aktie steigt an der SIX aktuell 0,56 Prozent auf 16,16 Franken.

